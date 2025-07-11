شكرا لقرائتكم خبر عن السورية مرام على تقتحم الدراما المصرية بمسلسلى "2 قهوة" و"العند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقتحم الفنانة السورية مرام على الدراما المصرية من خلال مسلسلين دفعة واحدة، وذلك بعد أن ذاع صيتها الفترة الماضية فى الدراما اللبنانية والعربية فى آن واحد، حيث قدمت العديد من الأدوار المميزة خلال الفترة الماضية ولعل أبرزها عروس بيروت والخائن، ولذلك قررت أن تخوض تجربة الدراما المصرية والتي تعد أهم بوابة إلى الشهرة والخبرة في المنطقة العربية.

وتشارك مرام على في مسلسل بعنوان 2 قهوة بطولة الفنان أحمد فهمى، عضو فريق واما الغنائى، ويشارك في العمل وجوه جديدة، والعمل من وتأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي، ويُعرض ضمن موسم "الأوف سيزون" 2025.



مرام على

وفى سياق آخر، تعاقدت مرام على مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل بعنوان العند بطولة النجم أحمد حاتم، من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، وسيتم الإعلان عنهم تباعا خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر البدء في تصويره في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

مرام على حققت شهرة خلال السنوات الأخيرة بأدوارها في الدراما السورية واللبنانية، وكان آخرها "الخائن"، وهو النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم، وشاركت في بطولته إلى جانب سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، ريتا حرب، تيانا مرعب، جينا أبو زيد، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، خالد شباط، رولا بقسماطي، وآخرين.