مارك دوبلاس وأفان جوجيا ينضمون لبطولة فيلم الرعب The Backrooms

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 12:00 مساءً - تم الإعلان عن إنضمام عدد من الممثلين للمُشاركة ببطولة فيلم الرعب الجديد "The Backrooms" وهم كل من الممثل الأمريكي مارك دوبلاس، الفنان فين بينيت، لوكيتا ماكسويل، افان جوجيا. تفاصيل فيلم The Backrooms ومن المُقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال هذا الأسبوع في كندا، ومن المنتظر أن يُجسد بطولة الفيلم كل من الممثل البريطاني شيواتال إيجيوفور، النجمة ريناتي رينسفي ويأتي الفيلم من إخراج مين بارسونز.

ويعد فيلم "The Backrooms" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج مين بارسونز ويأتي من تأليف ويل سوديك، وحتى الأن لم يتم الكشف عن تفاصيل قصة الفيلم المستوحى من إحدى مسلسلات الرعب الشهيرة على يويتوب والذي حقق أكثر من 190 مليون مشاهدة، كما لم يتم الإعلان حتى الأن عن موعد إصدار الفيلم. قصة الفيلم مستوحاه من مسلسل حقق نجاحًا على "يوتيوب" يُذكر أن فيلم "The Backrooms" يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه المخرج مين بارسونز من خلال مسلسل تلفزيوني أصدره بنفس الإسم عبر قناته على "يوتيوب" عام 2022، وعلى مدار سنوات حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور حول العالم ليتم تحويل إلى فيلم سينمائي.

ودارت أحداث المسلسل في تسعينيات القرن الماضي حول شخصية "أسيك" والذي يعمل في معهد أبحاث خيالي يكتشف الغرف الخلفي ويحاول دراستها وتوثيقها، وبعد هذا الاكتشاف تبدأ حالات من الاختفاء لأشخاص تتزايد بشكل كبير.



