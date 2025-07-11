بحضور 10,000 متفرج.. عمرو دياب يُشعل مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة بألبوم ابتدينا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 10:27 صباحاً - أحيا النجم المصري عمرو دياب ليلة استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بحضور 10,000 شخص، في حفلٍ نفدت تذاكره بالكامل منذ لحظة طرحها

وسط حماس الجماهير، استقبل عمرو دياب بعاصفة من التصفيق والهتاف، حيث قال في بداية الحفل: “جمهور جدة وحشتوني.. الليلة حنغني مع بعض”.

ولاقى تفاعلاً كبيرًا من الجمهور الذي كان يردد معه كلمات الأغاني عن ظهر قلب.

قدّم “الهضبة” باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها جمهوره، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا” التي يؤديها لأول مرة على المسرح في السعودية، لتكون جدة أول مدينة سعودية تشهد عرضًا حيًا لهذا الألبوم.

وفي ختام الحفل، وجّه عمرو دياب شكره لموسم جدة، وشركة بنش مارك المنظمة للحفل، ولرئيسها التنفيذي محمد زكي حسنين، قائلاً: “شكرًا بنش مارك.. وشكرًا لأخوي محمد زكي حسنين على التنظيم الرائع والدعم المستمر.”

يذكر ان الليلة كانت واحدة من أكثر الحفلات جماهيرية وتفاعلاً هذا الموسم، وأكدت مجددًا المكانة الاستثنائية لعمرو دياب في قلوب جمهوره السعودي.

ألبوم "ابتدينا" ضمن الألبومات الأكثر استماعًا حول العالم

يذكر أن منصة "سبوتيفاي" الموسيقية الشهيرة أعلنت دخول ألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب قائمة أعلى عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم.

ودخل ألبوم "ابتدينا" قائمة "سبوتيفاي" للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم حسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وحل الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه.

وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

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يمكنك قراءة.. بعد تصدرها الترند.. مفارقات بأغنية خطفوني لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد ابتدينا

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