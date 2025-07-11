مسلسل فات الميعاد.. أسماء أبو اليزيد في ورطة بعد وفاة والدتها

خروج مسعد من السجن وصدمة بسمة

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أبطال وقصة مسلسل "فات الميعاد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 10:27 صباحاً - تطورت الأحداث بشكل كبير خلال الحلقات الماضية من مسلسل "" خاصة بعدما شهدت الحلقة الـ 20 من العمل خروج مسعد () قبل انتهاء مدة حبسه وهي 5 سنوات، إلا أنه تم الإفراج عنه لحسن السير والسلوك، وكان أول تصرف يقوم به هو زيارة ابنته ريم في المدرسة لتفاجئ طليقته بسمة () أمام المدرسة مع ابنتهما.بعد خروج مسعد من السجن، عبّر لطليقته بسمه عن وحدته واحتياجه لرؤية ابنته، وتوسل إليها أن تسمح له بمقابلتها من وقت لآخر، وهو ما توافق عليه بسمة رغم التوتر بينهما، حرصاً على الاستقرار النفسي للطفلة، وفي نفس الوقت يقرر مسعد البدء من جديد، ويخطط لتنفيذ مشروع لإنتاج الأحذية كمصدر رزق يعينه على استعادة حياته.يمكنكِ قراءة.. من فات الميعاد إلى مملكة الحرير.. أسماء أبو اليزيد الزوجة المقهورة في دراما 2025وتوالت الأحداث، حيث تلقت بسمة خبراً مؤلماً بوفاة والدتها عفاف () في الوقت الذي كانت تتواجد فيه برفقة زوجها معتصم () بأحد النوادي من أجل مقابلة مسعد لابنته، لتبلغ الأحداث ذروتها بوفاة والدة بسمة وتصبح حضانة ابنتها من حق والدها، وتظهر بسمة في نهاية الحلقة حزينة ومنكسرة وتترجي طليقها بألا يأخذ ابنتها منها، لنكون على موعد مع معركة جديدة بين مسعد وبسمة.مسلسل "" يأتي من بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، ولاء الشريف، محمد أبو داود، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي.تابعي أيضاً.. لماذا تصدر فات الميعاد الترند بعد عرض الحلقات الأولى؟تدور قصة مسلسل "" في إطار الدراما الاجتماعية التي تتناول قضايا الحب والزواج والطلاق، من خلال قصة طلاق تبدو عادية ولكنها تتطور بطريقة غير متوقعة ليصبح حدثاً كبيراً يغير حياة الجميع من حوله، مع تسليط الضوء على التحولات النفسية التي يعيشها الأبطال في علاقاتهم الشخصية، وكيف يمكن أن يؤثر الطلاق على الحياة اليومية للأشخاص خاصة إذا كان هناك أبناء.

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