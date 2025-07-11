شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تغنى "قبل ما تبعد" من ألحان وتوزيع إسلام رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الفنانة التونسية لطيفة فى أغنية جديدة بعنوان "قبل ما تبعد"، ضمن ألبومها المرتقب، مع الملحن والموزع إسلام رفعت، الذى قام بتلحين وتوزيع العمل، فيما كتب الكلمات الشاعر محمد شافعى.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية بالتزامن مع إطلاق الألبوم عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى والمنصات الموسيقية الرقمية.

وقال موزع وملحن الأغنية إسلام رفعت، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة لطيفة، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال لطيفة الغنائية التى قدمتها من قبل.

وبالتزامن مع إعلان الألبوم، نشرت لطيفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير خاصة بالألبوم، نالت إعجاب جمهورها، الذين عبّروا عن حماسهم الشديد لعودة لطيفة بألبوم جديد بعد نجاحاتها الأخيرة.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).