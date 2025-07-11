شكرا لقرائتكم خبر عن "بحب اللى يحبك" و"حبيبى وإنت جنبى".. تعاون جديد بين العسيلى ومنة القيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الشاعرة منة القيعى مع الفنان محمود العسيلى فى ألبومه الجديد من خلال أغنيتين، الأولى بعنوان "بحب اللى يحبك"، من ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما، أما الثانية فهى "حبيبى وإنت جنبى"، من ألحان عزيز الشافعي أيضًا، وتوزيع أسامة الهندي.

وفى سياق آخر، كان الفنان محمود العسيلى قد غنى تتر مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

كما غنى العسيلى أيضًا أغنية ضمن أحداث مسلسل كامل العدد ++ التى عرض فى شهر رمضان الماضى، من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.