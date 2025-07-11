مراجعة فيلم أحمد وأحمد .. أكشن وكوميديا في توليفة ممتعة تستحق المشاهدة

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خال غامض ومهندس في ورطة

السقا يتألق... وعودة نجم الأكشن

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الكوميديا في يد أحمد فهمي... وضيوف الشرف يتألقون

من بين المشاركات اللافتة:

نص جيد... لكن بثغرات متوقعة

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مدة الفيلم... نقطة قوة

التقييم النهائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:24 صباحاً - يجتمع النجمانلأول مرة في بطولة فيلم سينمائي من خلال ""، في تعاون طال انتظاره، وترك انطباعًا واضحًا بأنه كان يجب أن يحدث منذ زمن.السقا، كان قد ظهر كضيف شرف في فيلم "سمير وشهير وبهير" عام 2010 بشخصيته الحقيقية، وهو الفيلم الذي شارك في بطولته أحمد فهمي. استمرت العلاقة الإنسانية المميزة بين النجمين لسنوات، وكانت لديهما رغبة مشتركة في تقديم عمل يجمعهما سويًا. وقد طرح السقا فكرة فيلم بعنوان "أحمد وأحمد" منذ عام 2014، إلا أن الظروف حالت دون تنفيذ المشروع حتى رأى النور أخيرًا في صالات السينما العربية هذا الشهر.الفيلم من إخراج "أحمد نادر جلال"، أحد أبرز مخرجي الأكشن في مصر، الذي قدّم أفلامًا شهيرة مثل "واحد من الناس"، "أبو علي"، "فاصل ونعود"، وسلسلة أعمال ناجحة مع النجم "يوسف الشريف".التعاون بين جلال والسقا بدأ بفيلم "العنكبوت"، ثم "السرب"، ويُستكمل الآن بهذا العمل الجديد الذي يحمل بصمتهما المعروفة في مشاهد الحركة والإثارة، ولكن هذه المرة مع جرعة كوميدية يقودها أحمد فهمي.تدور أحداث الفيلم حول علاقة مميزة بين خال وابن شقيقته، وكلاهما يُدعى "أحمد". المهندس (أحمد فهمي) يعمل في الرياض ويعود إلى مصر لخِطبة حبيبته "ضحى" (جيهان الشماشرجي). لكن زيارته تتحوّل إلى سلسلة من المفاجآت حين يتعرض خاله (أحمد السقا)، مدرس الكيمياء، لحادث يؤدي إلى فقدانه الذاكرة، لتبدأ بعدها أحداث غامضة وصراعات غير متوقعة.يفاجأ المهندس بقدرات خاله القتالية الخارقة، التي لا تتناسب إطلاقًا مع كونه مدرسًا بسيطًا، ويجد نفسه في مواجهة عصابة غامضة تسعى للانتقام، بينما تبدأ الأسرار في التكشف حول ماضٍ خفي لا يعرفه الخال ولا المشاهد.تبدأ أحداث الفيلم في الرياض، حيث يشرف المهندس "أحمد" على تصميم فيلا فاخرة. يظهر الكوميديان السعودي "إبراهيم الحجاج" بدور رجل أعمال، إلى جانب "أوس أوس" في دور مساعده، في مشهد طريف يفاوض فيه المهندس على أجره بطريقة ساخرة.يستعيد أحمد السقا تألقه المعتاد في مشاهد الأكشن، التي نُفذت بحرفية أعادت إلى الأذهان براعته في أفلام مثل "مافيا"، "تيتو"، و"إبراهيم الأبيض". وعلى الرغم من الطابع الكوميدي للفيلم، إلا أن السقا حافظ على صورته كأيقونة للأكشن العربي.أحمد فهمي يتولّى الجانب الكوميدي، ويُقدّم أداءً خفيف الظل يضيف روحًا مرحة لأحداث الفيلم. من أبرز مشاهد الكوميديا، مشهد طلب يد "ضحى" من عمّها اللواء (سامي مغاوري)، والذي تألق فيه أحمد عبد الوهاب بشخصية المستشار "سراج قطب"، في واحد من أفضل مشاهد الفيلم الكوميدية.-أحمد الرافعي بدور "ناجي"، بأداء تمثيلي وجسدي مميز رغم قصر ظهوره.-حاتم صلاح بدور طبيب التنويم المغناطيسي، بمشهد طريف جمعه بالنجمة غادة عبد الرازق، التي ظهرت كضيفة شرف لكنها لم تحصل على مساحة كافية لترك بصمة.-طارق لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي قدموا أدوارًا جيدة، وإن كانت مشابهة لأدوار سابقة لهم.كتب الفيلم أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وقدّما حبكة واعدة، لكنها لم تخلُ من بعض الثغرات:الاعتماد على فقدان الذاكرة كمحور رئيسي لم يعد جديدًا في السينما.التحوّل المفاجئ من مدرس بسيط إلى مقاتل محترف دون مبررات درامية كافية.نهاية الفيلم لم تُجِب عن العديد من الأسئلة، ما يُوحي باحتمالية وجود جزء ثانٍ.من أبرز نقاط قوة الفيلم هو زمنه القصير (95 دقيقة)، ما يجعله تجربة سينمائية خفيفة وسلسة، يسهل متابعتها وتكرار مشاهدتها دون ملل."أحمد وأحمد" فيلم ترفيهي بامتياز يجمع بين الأكشن والكوميديا في توليفة مناسبة لجمهور واسع. رغم وجود بعض الثغرات في السيناريو، إلا أن الأداءات الجيدة، والمواقف الكوميدية، والإخراج الحيوي، تجعل من الفيلم تجربة ممتعة تستحق المشاهدة... وربما الانتظار لجزء ثانٍ يحمل المزيد من الإجابات.تابعوا المزيد.. لقطات من العرض الخاص لأحمد وأحمد في الإماراتلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».