بيني بلانكو يكشف سبب عدم بدء التخطيط لحفل زفافه بـ سيلينا غوميز

بيني بلانكو يؤكد بأن انشغالهم بالعمل سبب عدم تحديد موعد الزفاف

سيلينا غوميز وبيني بلانكو يحضران مباراة كرة سلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 04:24 صباحاً - كشف المنتج الموسيقيالبالغ من العمر 37 عاماً أنه وخطيبته النجمةالبالغة من العمر 32 عاماً لم يبدآ التخطيط ليوم زفافهما بعد، وذلك خلال استضافته بحلقة جديدة من برنامج "Therapuss" من تقديم جيك شين والتي عُرضت اليوم الخميس.وقال بيني بلانكو رداً على سؤال عما إذا كانا قد بدآ بتجهيزات حفل زفافهما بأنه لم يفعل ذلك حتى الآن فهم يحتاجون إلى الاسترخاء بعد عملهم كثيراً خلال الفترة الماضية، وأضاف بأن عقب إتمام خطوبتهما بدأوا في تصوير فيديوهات موسيقية للألبوم الجديد، وعقب ذلك جاءت العطلات وحينما انتهت كان عليهم التفرع لبدء الترويج لأعمالهم الفنية الجديدة.كما أوضح بيني بلانكو بأن سيلينا غوميز كانت مشغولة بتصوير مسلسلها Only Murders "in the Building" وعقب ذلك التقى بها وقضيا أسبوعاً سويًا وإنشغلا عقب ذلك بالكثير من الأعمال، مُضيفاً بأنهما سيجلسان هذا الصيف للتشاور فيما عليهما فعله.يُمكنكم قراءة:وحول تساؤل عن نوع حفل الزفاف الذي من المُقرر أن يقيماه أكد بأنه سيكون حفل زفاف هادئاً.يُذكر أن في أبريل الماضي قد توجه كل من سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو إلى ماديسون سكوير غاردن لمشاهدة مباراة كرة السلة بين نيويورك نيكس وبوسطن سيلتيكس، وكانا يُشجعان فريق نيويورك نيكس بحماس، ونشر الحساب الرسمي للفريق على منصة "X- تويتر سابقاً" صورةً رومانسية للثنائي وهما يتبادلان أطراف الحديث على جانب الملعب، وعلقوا عليها: "الحبيبان".وكانت قد أظهرت الصورة بيني بلانكو وهو يضع يديه على سيلينا غوميز، وهي تبتسم وتضع يديها على وجهها، مستعرضةً خاتم خطوبتها الماسي الجميل، وقد اختارت سيلينا غوميز ارتداء بنطلون جينز أزرق وسترة بلون بني فاتح، فيما ارتدى زوجها المستقبلي بنطلوناً مموجاً باللون البني والبيج وقميصاً باللون الأزرق السماوي.وكان كل من سيلينا غوميز وبيني بلانكو قد أعلنا خطوبتهما في ديسمبر 2024 بعد أكثر من عام من المواعدة، ودوماً ما يحرصان على مشاركة الجمهور أبرز اللحظات الرومانسية بينهما.

