شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كامل العدد.. جيسيكا حسام الدين بين فيلم إذما ومسلسل under age والان مع تفاصيل الخبر

برزت الممثلة الشابة جيسيكا حسام الدين في الفترة الأخيرة كواحدة من الممثلات الصاعدات على الساحة الفنية، خاصة بعد مشاركتها في مسلسل "كامل العدد" بأجزائه الثلاثة حيث كانت قد قدمت عددا من الأدوار في أعمال مثل الاختيار 2 وبرا المنهج" و"بخط الايد" و"ليه لأ" إضافة إلى فيلم the goat، لتستكمل نشاطها في الوقت الحالي بالتواجد في أكثر من عمل.

جيسيكا حسام الدين تصور فيلم إذما

وبدأت جيسيكا حسام الدين مؤخراً تصوير دورها في فيلم إذما بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف، والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف وإخراج محمد صادق، حيث تجسد جيسيكا دور سلمى أبو ضيف في مرحلة المراهقة وذلك حسب الرواية المأخوذ منها الفيلم الذى يكتبه ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.



جيسيكا حسام الدين تبدأ تصوير فيلم اذما

فيلم إذما مأخوذ عن رواية بعنوان إذما، صدرت عام 2020، وحازت على شهرة واسعة وتصدرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر والعالم العربي لعدة سنوات، وتدور أحداث الرواية حول شخص يدعى عيسى، وهو رجل في السادسة والثلاثين من عمره، يتلقى في عيد ميلاده هدية غير متوقعة من شخص غامض، تغير مجرى حياته بالكامل وتدفعه لإعادة تقييم مسار حياته وتجربته.

جيسيكا حسام الدين بطلة مسلسل under age عن حياة المراهقات

وعلى مستوى الدراما بدأت جيسيكا حسام الدين تصوير مسلسل جديد بعنوان Under age الذى تتصدر بطولته ويشارك في بطولته 4 بطلات شابات أخريات هن ريم المصري، جايدا منصور، جودي مسعود وترنيم هاني حيث تعتمد القصة على حكاية مجموعة من المراهقات لاسيما أن المسلسل يعالج قضايا اجتماعية أبرزها التحديات التي تواجه المراهقات والعمل، تأليف أمين جمال، إخراج يحيى إسماعيل، ومقرر عرضه في 12 حلقة.



جيسيكا حسام الدين

يذكر ان جيسيكا حسام الدين شاركت فى دراما رمضان 2025 مسلسلين هما كامل العدد ++ بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، حمزة دياب ولينا صوفيا تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى، وأيضاً "منتهى الصلاحية" مع محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدى.