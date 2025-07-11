شكرا لقرائتكم خبر عن شون ديدى ينتظر النطق بالحكم الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المغنى العالمى شون ديدي كومبس تأكيد موعد النطق بالحكم عليه، حيث أُدين مغني الراب بتهمتين تتعلقان بممارسته الدعارة، لكن تمت تبرئته من تهمتي الابتزاز والاتجار في البشر يوم الأربعاء الماضي 2 يوليو الجارى، وكان فريق دفاع كومبس قد طلب من القاضي أرون سوبرامانيان عقد جلسة استماع سريعة، قبيل جلسة الاستماع المقررة، وفقًا لـ موقع رولينج ستون.

وينتظر كومبس حاليًا النطق بالحكم في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، نيويورك، خلال الفترة المقبلة، حيث يُحتجز منذ اعتقاله في سبتمبر الماضي، على الرغم ن أن القاضى كان قد أشار إلى إقامتها فى أكتوبر المقبل، حيث يطالب دفاعه بإنزال عقوبة لا تقل عن 21 إلى 27 شهرًا عليه، وجادل الدفاع الأسبوع الماضي بأن "ظروفًا استثنائية" تبرر النطق بالحكم السريع، بما في ذلك وفاة شريكة كومبس، كيم بورتر، عام 2018.

وقال محامي الدفاع، مارك أغنيفيلو، في المحكمة (عبر قناة ABC News): "توفيت والدة بعض أطفاله منذ سنوات عديدة. هاتان الطفلتان، ابنتاه الجالستان هنا في منتصف الصف الثاني من مجلسكم، ليس لديهما أحد الوالدين".

كانت المحاكمة جارية منذ مايو، وتركزت معظم جلسات المحكمة على قضية الادعاء.