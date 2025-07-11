شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى ينتظرها الجمهور فى حفل أنغام بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر آلاف الجماهير من محبى النجمة أنغام حفلها الغنائى فى افتتاح مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 18 يوليو الجارى، بقيادة المايسترو هانى فرحات والاستماع إلى باقة مختلفة من أغانيها.

وسوف تطرب أنغام جمهورها بعدد كبير من الأغاني منها " تيجى نسيب وهو انت مين واسكت و ياريتك فاهمنى وهتشتاقوا وخليك معاها "، وغيرها من الأغاني الأخرى التي تحظى بمكانة مختلفة ومميزة لدى الجمهور.

وطرحت تذاكر حفل أنغام فى افتتاح مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لـ6 فئات متاحة للجميع.

ومن تعليمات دخول الحفل: "لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح بالدخول ابتداء من 12 سنة ويجب توافر تذكرة كاملة ولا يسمح بدخول الطعام والمشروبات".

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس المقبل فى قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان، وتتمتع "تذكرتي" بخبرة ضخمة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وتعقد هذه النسخة تحت رعاية كبرى الشركات: المصرية للاتصالات، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.