شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد العند ومرام على تشاركه البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أحمد حاتم التحضيرات والاستعدادت لمسلسله الجديد العند، وهو العمل الذى يعود به على الدراما التليفزيونية مجددا بعد نجاحه في رضمان الماضى في مسلسل إخواتى مع روبى ونيللى كريم، ومن المقرر أن تشارك الفنانة اللبنانية مرام على البطولة النسائية أمام أحمد حاتم، حيث ينطلق التصوير بداية شهر أغسطس المقبل.

وينتظر الفنان أحمد حاتم عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "حدوتة الأيام الباقية" ويشاركه فى البطولة الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص فى ثانى تجاربها السينمائية فى مصر، ليعيدها الفيلم إلى السينما المصرية، بعدما قدمت أولى تجاربها فى فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز، والذى تم عرضه منذ 4 سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا.

فيلم "حدوتة الأيام الباقية" بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل و تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا الذى يشارك فى بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير.

كما ينتظر عرض فيلم المنبر، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.