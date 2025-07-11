شكرا لقرائتكم خبر عن جلطات دم وزيادة فى الوزن.. آدم الشرقاوى يكشف سبب غيابه لفترة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب آدم الشرقاوي، عن أسباب غيابه عن الظهور أو المشاركة في أي أعمال فنية جديدة أو الظهور الإعلامي، لفترة عامين تقريباً بسبب تعرضه لأزمة صحية، حيث كتب عبر حسابه على "انستجرام": "كان ليا فترة طويلة ما نزّلت بوستات، بس كنت محتاج أخد بريك".



ادم الشرقاوى

وتابع آدم الشرقاوي: "من سنتين كنت تعبان جدًا، كنت قريب من 110 كيلو (٢٥٠ رطل)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، آلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير، والأسوأ إني كنت عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى.

وأستكمل آدم الشرقاوى: "كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية، دلوقتي أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات، ورجعت لوزني الطبيعي 80 كيلو (180 رطل)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جدًا في اللحظة (مافيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام، حتى لما كان عندي مشاكل صحية".

وأضاف: "ربنا تفضل عليّ بفرص كتير، ولما حسيت إني صحتي اتحسّنت، استغليت الفرصة دي، أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته، بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي عشان دلوقتي عندي نظرة جديدة للحياة وحاسس إني مش ممكن أتحطّم، شكرًا لكل الناس اللي بتدعمني، ومتحمّس إني أشارككم اللي كنت بشتغل عليه".