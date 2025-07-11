شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الشحات: عبد الناصر أصر على غناء أم كلثوم بعد الثورة وقال "دي بنت جدعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي والمؤرخ سعيد الشحات، أن العلاقة بين كوكب الشرق "أم كلثوم"، وقيادات ثورة 23 يوليو 1952، لم تكن خالية من التوتر في بدايتها، حيث شكك بعض الضباط الأحرار في استجابتها لدعوة الغناء بعد الثورة، معتبرين أنها قد ترفض.

وأوضح الشحات، خلال مشاركته في الفيلم الوثائقي "الست والوطن"، المذاع على قناة الوثائقية أن حيدر باشا وحسن حسني كانوا من بين من تحدثوا عن الأمر، لكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حسم الجدل بقوله: "لا، هتغني... علشان دي بنت جدعة"، في إشارة إلى ثقة عبد الناصر في وطنية أم كلثوم وموقفها المبدئي.

وأشار الشحات إلى أن أم كلثوم بالفعل صعدت إلى المسرح في أولى حفلاتها بعد الثورة، وبدأت الوصلة الأولى بأغنية "قولوا لظالم صدّ حبيبي"، لتعلن بصوتها انحيازها للشعب وللتغيير الوطني، في لحظة مفصلية جمعت بين الفن والسياسة في مصر.