شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خميس عن دوره بمسلسل فات الميعاد: ردود الفعل فاقت التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد خميس، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن سعادته الشديدة بدوره فى مسلسل فات الميعاد قائلاً: "الدور حقق ردود فعل جيدة مثل المسلسل، وفى بدايته كان كل شوية اللى يقابلني يقولي مخبي لينا إيه".

وأضاف: "سعدت إن الناس اهتمت بالعمل وبتتفرج عليه ومتابعه تفاصيله خاصة إن رتم الأحداث سريع وجذب الجمهور".

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.