شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح أغنية "حد شافنا" بتوقيع بهاء الدين محمد وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم إيهاب توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حد شافنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التى تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

وظهر إيهاب توفيق في مسلسل عايشة الدور، والذي ناقش أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد، بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.