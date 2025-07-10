شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين رجب تؤجل طرح أغنيتها الجديدة بسبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

نعت المطربة نيفين رجب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وفاة المخرج سامح عبد العزيز، حيث قالت في منشورها: بكامل الحزن والتعازي لأسرة الفقيد المخرج الكبير الراحل سامح عبد العزيز نترحم علي روحه ونطلب من الله له مغفرة ورحمة ولذويه الصبر والسلوان، وقررت المطربة نيفين رجب تأجيل إصدار أغنية "منسية" بسبب رحيل المخرج سامح عبد العزيز، على أن يتم إذاعته علي كافة المنصات يوم السبت المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن أغنية "منسية" تنتمي إلى نوعية أغاني الدراما ولكن بشكل مختلف عما قدمته من قبل، والأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، والملحن مصطفي العسال، ومن توزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وإخراج أحمد جريزمان.

وكانت آخر أعمال نيفين رجب هي أغنية "حالة" وهي من كلمات حسين محرمو وألحان مدين، وتوزيع يحي يوسف، كما أطلقت بالتزامن معها أغنية " كل أخر يوم" من كلمات حسين محرم أيضًا، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

نشأت المطربة "نيفين رجب" فى أسرة فنية موسيقية، فوالدها المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير وعميد المعهد العالى للموسيقى العربية الأسبق.



