عمرو يوسف بعلن تأجيل طرح فيلمه الجديد "درويش"

فاجأ الفنان عمرو يوسف، جمهوره بقرار تأجيل طرح فيلمه الجديد "درويش"، الى شهر آب (أغسطس) المقبل بدلاً من شهر تموز (يوليو) الجاري.

ونشر عمرو يوسف على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" البوستر الرسمي للفيلم معلنًا الموعد الجديد لطرحه في منتصف الشهر المقبل، وعلق على البوستر قائلاً: "بداية اللعبة صدفة… بس الخطة محسوبة درويش في السينما، استنوا درويش في السينمات ابتداءً من 13 أغسطس في مصر، و28 أغسطس في الوطن العربي درويش فيلم الصيف".

وكان صناع فيلم "درويش" الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف قد قرروا تأجيل عرضه الى يوم 13 آب (أغسطس) المقبل، حيث كان من المقرر أن يعرض فى 16 تموز (يوليو) الجاري، من دون أن يعلنوا أسباب التأجيل.

فيلم "درويش" من بطولة عمرو يوسف ويشاركه في البطولة كل من: دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

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