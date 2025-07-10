أحمد سعد يُشوق جمهوره لألبومه الجديد بتعليق طريف وتفاعل واسع من النجوم

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، بوستر الألبوم الجديد الذي طرحه خلال الساعات الماضية.

وشوّق سعد جمهوره للألبوم بتعليق طريف قال فيه: "أحمد سعد (بيستهبل)، ألبوم صيف 2025"، وعلق شقيقه الفنان عمرو سعد على البوستر قائلاً: "جامد قوي"، فيما ماززحته الفنانة ساندي قائلة: "ما احنا عارفين".

وأطلق أحمد سعد بوستر الألبوم الجديد "بيستهبل" بلوك وتصميم مختلف وكشف تفاصيل أغاني الألبوم حيث قسمها الى أغاني "الوش الأول" وهي أغنيات "بيستهبل وأخويا ومكسرات وبطة وتاني" كما أعلن أسماء أغاني الوش الثاني وهي "شفتشي واتك اتك وحبيبي ياه ياه واتحسدنا وبلونة".

وعكف سعد خلال الفترة الماضية على تجهيز مجموعة من الأفكار الغنائية التي سيقدمها في ألبومه حيث قرر أن يضم مجموعة من الأغنيات التي تقدم أفكارًا جديدة وطابعًا موسيقيًا مختلفًا يخص كل أغنية.

ويطلق سعد الألبوم الجديد خلال الأيام القادمة بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات الغنائية الضخمة في مصر وعدد من دول الوطن العربي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا