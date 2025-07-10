الفنان أحمد السقا يحتفل بعرض فيلم أحمد وأحمد في دبي بعرض أكشن

احتفل النجم أحمد السقا بعرض فيلم "أحمد وأحمد" فى دبي مع الجمهور الذي حرص على التواجد بشكل كبير والتقاط الصور التذكارية معه.

وقدم السقا خلال الاحتفال عرض أكشن استعراضيًا مع عدد من الأشخاص المختصين في مثل هذه الأمور، وسط الجمهور الإماراتي التى تفاعل بشكل كبير وقام بتشجيع السقا والتصفيق له.

كان السقا قد كشف خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي على هامش العرض الخاص لفيلمه في الرياض بالسعودية عن رأيه في عالم السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن الشعوب العربية تستخدم هذه المواقع في مسار خاطئ، بدلًا من استخدامها بشكل صحيح في نفع العباد، وأصبحت تُستخدم في كشف الستر.



وقال السقا: "أنا راجل على الله عمري ما بخطط لبكره، بحط دماغي على المخدة أفقر واحد في مصر بقوم أغنى واحد بفضل ربنا، والخواجة صدر لنا السوشيال ميديا عشان عارف إننا هنستخدمها غلط، وفي الزمن بتاعنا المفروض تكون نعمة، ولكن استخدمناها لكشف الستر والبهدلة والشتيمة".

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