محمد منير يتعاون لأول مرة مع تامر حسني في مفاجأة غنائية إستثنائية

كشفت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات المرئيات على "فيسبوك"، عن مفاجأة كبرى في ألبوم الفنان محمد منير الجديد الذي يتعاون فيه مع الشركة بعد فترة غياب.

وشوَّقت روتانا، جمهور "الكينغ"، لتفاصيل اللقاء الأول الذي يجمعه مع الفنان تامر حسني في الأغنية الثانية المقرر طرحها من الألبوم.

ونشرت روتانا صورة تشويقية للأغنية، وعلقت عليها بقولها: "تخيلتوا يجتمع الكينج ونجم الجيل في عمل؟".

الأغنية بعنوان "الذوق العالي"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وتعتبر آخر ألحان الملحن الراحل محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وحققت أول أغاني ألبوم محمد منير، والتي حملت عنوان "ملامحنا"، ما يزيد على المليون و700 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، في موقع "يوتيوب".

وتعاون الكينج محمد منير في أغنية "ملامحنا"، للمرة الأولى مع مؤلفتها الشاعرة هالة الزيات، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح، وتولى وضع الميكس والماستر مهندس الصوت أمير محروس.

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