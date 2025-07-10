لطيفة تطرح أول دفعة من ألبومها الجديد قلبي ارتاح 

أول ألبوم عربي بتقنية "دولبي أتموس"

تفاصيل الأغاني الأربع الأولى

تفاعل كبير

View this post on Instagram A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial)

حفل غنائي في قرطاج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 09:00 مساءً - طرحت النجمةأول دفعة من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" عبر كافة منصات الموسيقى وقناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.وتضم الدفعة الأولى 4 أغانٍ، تمهيداً لطرح باقي الأغاني والتي يصل عددها إلى 14 أغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.ويعد ألبوم لطيفة "قلبي ارتاح" أول ألبوم بالوطن العربي مصنوع كاملاً بـ تقنية "دولبي أتموس" وحصل على شهادة من "دولبي أتموس" العالمية، كأول ألبوم بالوطن العربي مصنوع بهذه التقنية التكنولوجية الحديثة، نظراً لتمسك لطيفة بالتطوير الدائم في أعمالها ومواكبة العصر.وتضم الدفعة الأولى التي طرحتها لطيفة حتى الآن 4 أغانٍ، وهي كالتالي، أغنية "قلبي ارتاح" كلمات حسام سعيد، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع محمد ياسر،أغنية "Sorry" كلمات مصطفى حدوته، وألحان أردني، وتوزيع كلوبكسأغنية "هتقبلني" كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت،أغنية "معرفكش" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتوزيع كلوبكس.ولاقت الأغاني ردود فعل إيجابية لجمهور لطيفه، وتداولوا الأغاني عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وسط إشادات كبيرة منذ اللحظة الأولى لطرح الأغاني.وكانت لطيفة تصدرت تريند موقع X "تويتر سابقاً" خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع طرح تيزر الأغاني الأولى من الألبوم.على جانب آخر ، تستعد النجمة لطيفة لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي، وذلك يوم 25 يوليو الجاري، في واحد من أبرز الأحداث الفنية التي ينتظرها جمهورها في تونس وخارجها.يمكنكم قراءة ... لطيفة تطلب من جمهورها تحديد اسم ألبومها الجديد.. إليكم التفاصيللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"