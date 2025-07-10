شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا تختتم فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، وضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، اختُتمت أنشطة وفعاليات المهرجان بمحافظة الغربية (طنطا)، وسط حضور جماهيري لافت ملأ القاعة بالحماس والحضور، بحضور د. محمود عيسي نائب محافظ الغربية نيابة عن المحافظ اللواء أشرف الجندي، وحضر حفل الختام أيضا الكاتب والشاعر الكبير محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا ونجوم الفن والإعلام، في ليلة مسرحية اختلط فيها الإبداع بالمحبة والانتماء.

يأتي هذا الختام ضمن استراتيجية الدورة الحالية التي تنعقد تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، والتي تتعاون فيها إدارة المهرجان مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار جهود الوزارة لنشر الثقافة المسرحية والفنية إلى مختلف المحافظات، تأكيدًا على أن الإبداع لا يقتصر على العاصمة وحدها، بل يمتد ليشمل كل ربوع الوطن.

شهد الحفل الذي قدمته الفنانة نورهان، أجواءً احتفالية مبهرة، وفي كلمته خلال الحفل، عبّر الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان، عن اعتزازه بما تحقق في محافظة الغربية وبالتحديد في مدينة طنطا، مؤكدًا أن الدورة الثامنة عشرة تواصل تحقيق رسالتها في جعل المسرح متاحًا لكل المصريين، وتأكيد أن الإبداع لا تحده الجغرافيا، بل يولد ويتألق أينما وُجد الشغف.

وفي كلمته، أعرب الكاتب والشاعر محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الهيئة والمهرجان القومي للمسرح المصري، قائلا: هذا المسرح يمثل لي ذكريات كثيرة جدا ومن هنا يأتي الشكر الكبير جدا للنجم محمد رياض على فكرته لخروج المهرجان من القاهرة للأقاليم الثقافية وهذا هو الخروج الرائع وهذه هى العدالة الثقافية وهذا حلمنا به منذ 17 عاما، ونريد أن يخرج كل المهرجانات إلى الأقاليم.

وفي كلمته قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان: يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في ختام فعاليات المهرجان هنا في طنطا بلد شيخ العرب والسيد البدوي .. المدينة التي خرج منها الفنانات ( أمينة رزق وماجدة وهدي سلطان ) والفنانين ( محمد فوزي ومحمد ثروت ) والكاتب أحمد خالد توفيق وغيرهم الكثير والكثير من فناني ومشاهير طنطا.

وأضاف : أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على دعمه المتواصل للمهرجان، وإيمانه العميق بأن المسرح هو أداة تنوير وبناء ووعي، تستحق أن تصل إلى كل ربوع مصر، كما أتوجه بتحية تقدير وإعزاز إلى سيادة اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، الذي يفتح أبواب المدينة دائمًا لكل نشاط ثقافي وفني جاد.

وتضمّن الحفل تكريم مهندس الديكور سمير زيدان ، أحد رموز الحركة المسرحية بمحافظة بورسعيد، تقديرًا لعطائه الكبير ومسيرته الطويلة في إثراء المشهد الثقافي والمسرحي، وقد عبّر زيدان عن سعادته بهذا التكريم وسط أهله في مدينته، مؤكداً أن هذه اللحظات من الوفاء هي ما يمنح الفنان الحقيقي دافعًا للاستمرار.

وفي لفتة تقديرية، قام الفنان محمد رياض بتكريم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لدعمه الكامل لنجاح فعاليات المهرجان بالمحافظة، كما كرّم المهرجان مجموعة من المدربين والفنانين الذين ساهموا في نجاح الورش الفنية والثقافية المصاحبة للفعاليات، والتي أشرف عليها مقرر الورش الفنية بمحافظة الغربية وفي مدينة طنطا وهم الفنان والمخرج إميل شوقى مدرب ورشة الإخراج المسرحى، الفنان محمد العدل مدرب ورشة التمثيل ، الفنانة عزة لبيب مدربة ورشة التمثيل، الدكتور طارق عمار مدرب ورشة الكتابة المسرحية ، المخرج أسامة شفيق مدرب ورشة الإخراج، والأستاذة عزة عادل مديرة المركز الثقافى ، كما كرم الشاعر والكاتب مسعود شومان.

كما مُنحت شهادات تقدير لجميع شباب بورسعيد الذين شاركوا في الورش المختلفة بإقبال وحماس، إلى جانب تكريم موظفي الثقافة بالمحافظة الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الفعاليات، بالإضافة إلى عرض مسرحية "مائة وثمانون قطعة" من إخراج محمد فرج، وانتهت الفعالية بصورة جماعية جمعت فريق العمل المسرحي مع ضيوف المهرجان والفنانين المكرّمين، في مشهد احتفالي عكس روح الدورة الحالية التي تجوب محافظات مصر، رافعة راية المسرح الحي، وجاعلة منه جسرًا للتواصل والتنوير.

يُعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات المسرحية الرسمية في مصر، وقد انطلقت دورته الأولى عام 2006 بهدف دعم وتوثيق وتكريم الحركة المسرحية المصرية بكافة أطيافها ومؤسساتها، الرسمية والمستقلة والجامعية والخاصة. كما يسعى المهرجان إلى تقديم بانوراما سنوية شاملة لأبرز العروض التي قُدمت خلال العام في مختلف أرجاء مصر، وتكريم رموز الفن المسرحي الذين أثروا في الحركة المسرحية محليًا وعربيًا.



محمد رياض وعزة لبيب والمخرج عادل عبده



جانب من العروض



الفنان محمد رياض



جانب من فعاليات المهرجان القومى للمسرح



جانب من ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري فى طنطا