شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل يمنع ثراء جبيل من ارتباطات فنية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة ثراء جبيل حالة سعادة كبيرة بعد حملها فى مولودها الأول، حيث أعلنت عن الأمر منذ أيام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما جعل ثراء جبيل تعتذر عن أى ارتباطات فنية أو أى تعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وشاركت الفنانة ثراء جبيل مؤخراً، فى عرض "وعملت إيه فينا السنين"، وهو عرض مسرحي عن ثنائي معاصر يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض فى مراحل مختلفة من علاقتهما فى ظل حضور أصواتهما الداخلية فى نفس المكان، وتطرح المسرحية حالة التباين ما بين ما نفكر فيه وما نقوله فى اطار الحب والعلاقات.

العرض بطولة كل من ثراء جبيل، يوسف حشيش، ريم الحبيبى، محمد سمير، مساعدة مخرج سالى بازى، إدارة خشبة مسرح لولوة درة، تصميم ديكور وملابس: منة جنيدى، تصميم بوستر: ياسمين علاء، تصوير بوستر: سها علاء، تصميم إضاءة: شريف الدالى، فنى إضاءة: عمرو طه، تأليف وإخراج: محمد سمير.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ثراء جبيل مسلسل لام شمسية والذى ناقش عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.