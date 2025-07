أفلام عالمية قدمها عمر الشريف بعيدا عن السينما المصرية وهوليوود

More Than a Miracle

Le Droit d'aimer

La isla misteriosa y el capitán Nemo

Crime and Passion

The Rainbow Thief

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 07:28 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز الفنانين المصريين والعرب الذين نجحوا في إثبات موهبته وقدراته التمثيلية في، حيث شارك ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم والمُخرجين حول العالم، وعلى مدار مسيرته السينمائية شارك الفنان عمر الشريف ببطولة العديد من الأفلام السينمائية حول العالم، والكثير من الجمهور يرى بأن شهرته تمثلت في السينما المصرية وعالم هوليوود ولكنه شارك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية بعدد من الدول والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير إحياءًا لذكرى وفاته.يعد الفيلم الإيطالي "More Than a Miracle" واحدًا من أبرز الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها الفنان عمر الشريف أمام النجمة العالمية صوفيا لورين، وقد تم عرضه عام 1967.ودارت أحداث الفيلم حول فتاة جميلة تُدعى إيزابيلا وهي فلاحة في نابولي وتلتقي مصادفة بالأمير "رودريجو" وتقع في حبه، وتستمر أحداث الفيلم يأمر ملك إسبانيا الأمير باختيار زوجة من بين 7 أميرات إيطاليات، إلا أن الأمير كان مُغرمًا بالفلاحة إيزابيلا والتي تمكنت بمساعدة السحرة والقديسين من غزو القصر وغزو قلب الأمير.ويأتي أيضًا من ضمن ابرز الأفلام التي شارك ببطولتها الفنان عمر الشريف الفيلم الفرنسي "Le Droit d'aimer " والذي تم عرضه عام 1972 وشارك ببطولته فلوريندا بولكان، بيتي بيكرز، جاك ديري.ودارت أحداث الفيلم حول شخصية هيلينا والتي تتمنى رؤية زوجها بيري، بعد أن تم أسره وحبسه بسبب آراءه وتوجهاته السياسية، ويعيش مع عدد من المساجين يواجهون الموت بسبب الأمراض والحياة غير الصحية.يُمكنكم قراءة:كما قدم الفنان عمر الشريف واحدًا من أبرز أفلام الخيال العلمي وهو فيلم " La isla misteriosa y el capitán Nemo" والذي تم عرضه عام 1973، ودارت أحداثه حول مجموعة من المساجين يهربون في بالون طائر ويسافرون هربًا من الشرطة، وعقب ذلك يهبطوا على جزيرة بعيدة ويكتشفوا وجود مخلوقات غريبة وتصبح سُبل نجاتهم غامضة.وشارك ببطولة الفيلم جابرييل تينتي، جيرارد تيتشي، جيس هام وجاء الفيلم من إخراج هنري كولبي.وعلى مستوى أفلام الجريمة والتشويق كان للفنان عمر الشريف العديد من المُشاركات ومن أبرزها الفيلم الإنجليزي " Crime and Passion" الذي تم عرضه عام 1976، وشارك ببطولة الفيلم كل من كارين بلاك، جوزيف بوتومز، وجاء الفيلم من إخراج أيفان باسر.ودارت أحداث الفيلم في في إطار درامي اجتماعي والتشويق حينما يتمكن أحد الممولين من إقناع عشيقته بخداع رجل صناعة ثري والزواج منه، وذلك من أجل ماله وسطوته، وعقب ذلك يكتشف أنه في طريقه إلى إرتكاب جريمة قتل ويتم التخلص منه من قبل الزوجة والزوج الجديد . ويبدأ في المحاولة للانتقام والفرار من الموت.كما تعاون الفنان عمر الشريف مع النجم العالمي كريستوفر لي من خلال فيلم " The Rainbow Thief" والذي دارت أحداثه في إطار من الفانتازيا وتم عرضه عام 1990.وتدور أحداث الفيلم حول مليونير غريب الأطوار يُدعى رودولف فون تانين يُصاب بأزمة قلبية ويدخل في غيبوبة طويلة، وتبدأ تتجه أنظار الطامعين في ثروته نحو ابن شقيقه وهو الشخص المُحتمل حصوله على الثروة ويدعى "ميليجر" والذي يعيش حياة فقيرة رفقة صديقه لص يُدعى "ديما".يُذكر أن النجم العالمي عمر الشريف قد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 10 يوليو عام 2015 عن عمر ناهز الـ83 عامًا ومسيرة فنية إمتدت لما يتجاوز النصف قرن، نجح في خلالها أن يتربع على عرش النجومية بالسينما المصرية والعالمية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».