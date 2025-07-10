وفاة سامح عبدالعزيز وذكرى عمرالشريف وسامي العدل.. 10 يوليو تاريخ حزين على الوسط الفني

الحزن يُخيم على الوسط الفني بعد وفاة سامح عبدالعزيز

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قصة صداقة سامي العدل وسامح عبدالعزيز

عمرالشريف وتاريخ حافل بالسينما المصرية والعالمية

محمود رضا أشهر أساطير الرقص الشعبي المصري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 07:28 مساءً - خيَّم الحزن اليوم الخميس 10 يوليو، على الوسط الفني بوفاة المخرجالذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 49 عاماً بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية.وبمجرد إعلان خبر وفاة المخرج سامح عبدالعزيز، أصبحت حسابات النجوم على السوشيال ميديا دفاتر عزاء للمخرج الراحل التي شكلت وفاته صدمة كبيرة، لا سيما وأنه تمتع بشعبية كبيرة وسط الفنانين الذين تعاملوا معه، وفي نفس الوقت شارك عدد كبير من الفنانين في تشييع جثمانه أبرزهم، محمد سعد سهرالصايغ، ريهام حجاج، عبير صبري، المنتج أحمدالسبكي، محمد لطفي، سلوى عثمان تامر فرج وآخرون.يمكنكِ قراءة.. سامح عبدالعزيز المخرج الأكثر نجاحاً في تقديم السينما الواقعية بشكل مُعاصر (بروفايل)ويُعد 10 يوليو تاريخ حزين على الوسط الفني، ليس فقط بسبب وفاة، وإنما لأنه يتزامن مع رحيل عدد من الفنانين الكبار أبرزهم سامي العدل الذي يشاء القدر أن يكون تاريخ وفاته هو نفس تاريخ وفاة سامح عبدالعزيز الذي طالما جمعتهما صداقة قوية على مدار السنوات الماضية حسبما أكدت رشا سامي العدل خلال منشور على حسابها على فيس بوك، حيث وصفت علاقة الراحلين بأنها صداقة حقيقية مليئة بالوفاء والمواقف النبيلة.رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015 عن عمر يناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث تعرّض لهبوطٍ حادٍ في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، تاركاً إرثاً فيناً مهماً وأدوار بارزة ليس ذلك فقط بل وضع عائلة العدل على طريق الإنتاج بتأسيسه شركة "العدل فيلم" وأنتج عبرها عدداً من الأفلام قبل أن تتطور الشركة وتصبح العدل جروب.اقرئي أيضاً.. سامي العدل.. عاشق السينما ممثلاً ومنتجاًوفى ذكرى رحيل، رثاه شقيقه المنتجبكلمات مؤثرة، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "يقولون فى الليلة الظلماء يُفتقد البدر، ونحن نفتقدك فى كل حين فى الليالي الظلماء والمنيرة فى أوقات الحزن والفرح، حين نفتقد الضحكة الصافية.. وحين تضغط علينا الحياة.. كنت دائماً السند والضهر.. والصديق والأخ عند الحاجة، لا ننتظر ذكراك لنتذكرك فأنت معنا فى كل وقت، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".اليوم 10 يوليو يتزامن أيضاً مع ذكرى وفاة الفنان عمرالشريف الذي رحل عن عالمنا في نفس يوم وعام وفاة سامي العدل 2015، حيث تُوفي عمرالشريف، إثر أزمة قلبية، بعدما تم نقله إلى مستشفى متخصص بمعالجة المرضى المصابين بألزهايمر لا سيما وأن الراحل عانى من هذا المرض في السنوات الأخيرة قبل وفاته تاركاً سجلاً فنياً حافلاً في السينما المصرية، وعدداً من الأدوار في السينما الأميركية.تابعي المزيد.. فيلم نادر لعمرالشريف يعرض لأول مرة في مهرجان الغردقة لسينما الشبابيُعَد الفنانواحداً من أبرز الفنانين في الوطن العربي ومن كبار النجوم الذين نجحوا في الوصول إلى السينما العالمية؛ حيث شارك بالعديد من الأفلام العالمية، من أبرز أعماله في مصر "صراع في الوادي، أيامنا الحلوة، صراع في الميناء، لا أنام، سيدة القصر، نهرالحب، إشاعة حب، في بيتنا رجل، المواطن مصري، ومن الأفلام العالمية: "لورانس العرب، دكتور جيفاغو، الرولز رويس الصفراء، الوادي الأخير وغيرها".محمود رضا أيضاً من الفنانين الذين رحلوا يوم 10 يوليو، حيث تُوفي في مثل هذا اليوم عام 2020 عن عمر يناهز 90 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، والراحل هو الد الفنانة شيرين رضا، ويُعد من أشهر أساطير الرقص في مجال الفَنّ الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه علي رضا فرقة رضا للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف، حتى يتعرف إلى العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».