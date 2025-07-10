شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضيوف الفيلم الوثائقى "الست والوطن" قبل عرضه الليلة على الوثائقية والان مع تفاصيل الخبر

يغوص الفيلم الوثائقي "الست والوطن" فى رحلة نادرة تكشف الوجه الآخر لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، ليس فقط كصوت طَرَبَ له العالم العربى، بل كرمز وطنى ألهم الملايين، ووقف بصوته فى الصفوف الأولى زمن المعركة.

من خلف الستار إلى قلب الجماهير، نستعرض كيف تحوّلت "الست" إلى صوت للوطن، وكيف امتزجت الأغنية بالقضية، والحب بالانتماء، واللحن بالمقاومة.

يبحر في رحلة أم كلثوم من خلال أحداث الوطن وتفاعلها مع هذه الأحداث بداية من ثورة 1919 حتى نصر أكتوبر 1973، يتطرق الفيلم الى الكثير من المواقف الوطنية لسيدة الغناء العربي، ويعرض الفيلم وثائق ورقية وصور شخصية تعرض للمرة الأولى.

ويستضيف الفيلم عددا كبيرا من النقاد والسياسيين والصحفيين والكتاب والأكاديميين منهم الكاتب الصحفى والمؤرخ سعيد الشحات مؤلف كتاب "أم كلثوم وحكام مصر"، كما يستضيف الكاتب السياسي عبد الله السناوي والكاتب الصحفي سيد محمود ود. فيروز كراوية المطربة وباحثة الدراسات الثقافية، ودكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة ود.أحمد عبد العال عمر أستاذ الفلسفة بجامعة الوادي الجديد والكاتب الصحفي إبراهيم داود والناقد الفني محمد شوقي والروائى العراقي نعمان منذر والكاتب السوداني خالد طه والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والموسيقار الكبير مجدي الحسيني والباحث والشاعر عبد الرحمن الطويل وهيثم ابو زيد الباحث في شئون التراث الموسيقى والكاتب الصحفي ايهاب الملاح ووزير الثقافة الاسبق حلمي النمنم والموسيقار العراقي يوسف عباس.

الفيلم من إخراج إسلام قاسم وإعداد نسمة تليمة وكتابة تعليق صوتي محمد الزلباني وأرشيف بشري عبد المؤمن وبرديوسر " منتج فني" إسلام سليمان ومونتاج أحمد البرلسي ومن إنتاج قناة الوثائقية التابعة لقطاع الانتاج الوثائقي بالشركة المتحدة برئاسة شريف سعيد.