روبي تنعي زوجها السابق سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة ماذا قالت؟

روبي تنعي سامح عبد العزيز

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تفاصيل الجنازة

من هو سامح عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 05:58 مساءً - حرصت الفنانة روبي على نعي المخرج سامح عبدالعزيز زوجها السابق ووالد ابنتها الوحيدة طيبة، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 10 يوليو الجاري.نشرت روبي صورة للمخرج الراحل سامح عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكتبت تعليق قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، اللهم ارحمه وأغفر له واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد".تفاعل عدد كبير من محبي الراحل مع هذا المنشور وقاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وطالبوا روبي بتقديم الدعم النفسي لابنتهما طيبة بعد رحيل والدها.يشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية كانت قد أعلنت وفاة المخرج سامح عبد العزيز فجر اليوم الخميس، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 49 عاما وذلك بعد وعكه صحية تسببت في نقله للمستشفي الاسبوع الماضي ، وأكد نقيب الممثلين أشرف زكي أنه سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشيخ زايد على أن يدفن الفقيد في مقابر الأسرة بالسويس.ويعتبر سامح عبد العزيز من أبرز المخرجين في مصر وله العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة، والذي قدم خلالها الكوميدي والأكشن والرومانسي والتراجيدي فلم يكتفِ بنمط فني واحد طوال مسيرته وإنما تنوعت أعماله.ومن أهم أفلامه "أحلام الفتى الطائش" لـ رامز جلال و"كباريه" و"الفرح" لخالد الصاوي و"تيتة رهيبة" لمحمد هنيدي، و"حملة فريزر" للثنائي هشام ماجد وشيكو.أما عن المسلسلات فقدم سامح عبد العزيز العديد من الأعمال القوية كـ "أرض النفاق"، "زي الشمس"، "خيانة عهد" و"حرب أهلية".كما سجلت آخر أعماله بالسينما والتليفزيون وهما فيلم "الدشاش" ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" نجاحًا واسع المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.قد يعجبك مشروع سينمائي لم يكتمل لـ سامح عبد العزيز.. ما علاقة علي ربيع؟

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