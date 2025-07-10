قصي خولي يحتفل بيوم ميلاد ابنه بصورة جمعتهما بحنان وعاطفة ويهديه رسالة مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 05:58 مساءً - ‏احتفل الفنان قصي خولي بيوم ميلاد ابنه العميد فارس خولي الذي بلغ عامه السابع حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة معبّرة جدًا جمعتهما وهما يحتضنان بعضهما البعض بشدة. وقد اختصرت الصورة الكثير من عناوين الحب والحنان المتبادلين بين الأب وابنه الذي لم يظهر وجهه بالكامل في الصورة حيث كان غارقًا في أحضان والده وهو يعانقه ويقبّله. في حين بدا قصي خولي في قمة سعادته وهو يضحك من كل قلبه محتضنًا ابنه. متمنيًا له يوم ميلاد سعيد. وقال له:" كل لحظة وأنت بخير يا حبيبي".

قصي خولي: رزقني الله بك يا صغيري فصارت الحياة أجمل

بعبارات مؤثرة من أب لابنه، كتب الفنان قصي خولي رسالة مليئة بمشاعر العاطفة والحنان والحب التي يكنّها الأب لابنه. فجاءت رسالته بمثابة بوح علني أراد مشاركتها مع متابعيه وجمهوره حيث كشف قصي خولي من خلالها عن مدى حبه لابنه العميد فارس خولي بعبارات شاعرية مميزة تختصر مشاعره تجاه ابنه الذي مع ولادته تغيّرت كل حياته وصارت أجمل. وقال له "رزقني الله بك يا صغيري، فصارت الحياة أجمل". وأكمل قصي خولي أن سعادته في الحياة اكتملت بقدوم ابنه إليها عندما بكى فرحًا لحظة ولادته وتغيّر كل العالم بنظره وصار أحنّ، وأصدق، وأطيب. وهذا ما جاء في رسالته كاملة لابنه التي أرفقها بشكل تعليق على الصورة التي نشرها قصي خولي على حسابه على إنستغرام وجمعته بابنه العميد فارس خولي:

"تناثر حبّي في مكانه. يا لهذا الغمر العاطفي...انفجر قلبي، لم يعد محصورًا بداخلي، تناثر بعفوية، صانعًا حوله سياجًا كقطرات المطر، في صوته، في حضوره، في وجوده، في كل اتجاه. تغيّر كل شيء، صار العالم أحنّ، وأصدق، وأطيب، وبكت عيناي فرحًا... في هذا اليوم، فتح الله لي نوافذ المستقبل، وأدهشني بعطائه. أنا الذي خُلقت سعادتي بقدومك... وحيدي، وفارسي، وعميدي. رزقني الله بك يا صغيري، فصارت الحياة أجمل، وأكمل. حماك الله، وبارك فيك، وجعلك من أسعد الناس. كل لحظة وأنت بخير يا حبيبي". ووضع هاشتاغات العميد فارس خولي وقصي خولي الله ولي التوفيق، موثقًا منشوره بتاريخ 9 يوليو.

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وقد لاقت الصورة والرسالة اللتان نشرهما الفنان قصي خولي الإعجاب والحب من محبيه ومتابعيه. وجاءت التعليقات مهنئة لـ قصي خولي بيوم ميلاد ابنه متمنين له يوم ميلاد سعيد والعمر المديد ومنها أيضًا من زملائه الفنانين حيث كتبت الفنانة سوزان نجم الدين "الله يحميه ويربى بعزم يارب"، الفنانة سلمى المصري كتبت "الله يخليلك ياه ويفرحك فيه"، الفنانة ميسون أسعد علقت قائلة "الله يحميه ويخليلو البابا"، فيما وضع الفنان محمود نصر رمز القلب. وكذلك فعلت كل من الكاتبة نادين جابر والفنانتان لورا أبو أسعد وروعة ياسين وغيرهن. أما الفنان فارس ياغي فكتب "ربي يحميلك ياه".

إطلالة مميزة لـ قصي خولي في آخر أعماله: مسلسل "القدر"



وكان الفنان قصي خولي سجّل آخر إطلالة له من خلال المسلسل اللبناني السوري المشترك "القدر" المعرّب من المسلسل التركي الشهير "يوم كتابة قدري". وتدور القصة حول "تالا" التي تجسد دورها الفنانة ديما قندلفت المتزوجة من زيد (الذي يجسد شخصيته الفنان قصي خولي)، وليس لديهما أولاد حيث تقوم تالا بمحاولات عدة لا يكتب لها النجاح للإنجاب. فلم يعد أمامها سوى اللجوء إلى الاستعانة بالأم البديلة لإنجاب طفل ظنًا منها أنها بهذه الطريقة تستطيع الحفاظ على زوجها وبيتها والتخلص من المطالبات التي كانت تمارس عليها من قبل عائلته لتنجب ولدًا للعائلة. ولكن اعتقادها هذا اصطدم بواقع آخر حيث أغرم زيد بالأم البديلة نور (التي تجسد دورها الفنانة رزان جمال) في ظل تشابك الأحداث وتصاعدها خلال الحلقات التي شهدت متابعة قوية من المشاهدين الذين تفاعلوا مع أحداثه وأداء أبطاله المتقن ومنهم بطل العمل قصي خولي الذي صنف المسلسل من خلال نشره صورتين له من العمل عبر حسابه على إنستغرام في نهاية العمل واضعًا تعليقًا بأن "القدر" ليس عملاً درامياً كسواه من الأعمال إنما شبّهه بالمرآة التي تعكس عمق الحياة التي نعيشها، وأيضاً أضاء زوايا خفية في الروح. ووصف تجربته في هذا العمل بالرحلة الاستثنائية بكل تفاصيلها وجاء في تعليقه:

"القدر" لم يكن مجرد مسلسل، بل كان مرآة تعكس عمق الحياة، الحب، والاختيارات التي نصنعها. عملٌ أضاء زوايا خفية في الروح، وطرح أسئلة أكبر من القصة نفسها. كان رسالة لكل من يؤمن بأن النهايات ليست دائمًا خسارات، بل بدايات متخفية لمن يملك الشجاعة ليقرأ ما بين السطور. أود أن أعبّر عن بالغ امتناني لكل من كان جزءًا من هذا العمل الاستثنائي، بدءًا من المخرج الرائع فيدات أويار وفريقه، إلى المنتجين MBC و O3، الذين منحوا هذا المشروع رؤيتهم ودعمهم. كما أوجّه تحية تقدير لزملائي الممثلين، الذين أضاف كل منهم روحه وبصمته الفريدة، فكان لكل أداء صدى خاص في وجدان المشاهد. والأهم من ذلك، الشكر من القلب لجمهورنا العزيز، الذي احتضن "القدر" بعقله وقلبه، ورأى في تفاصيله جزءًا من حكايته الخاصة.

في النهاية، هذا المسلسل لمن يبحث عن المعنى، لمن يدرك أن الحياة لا تتوقف عند خسارة، وأن الحب لا يموت لمجرد أننا لم نحصل عليه بالطريقة التي تخيلناها.

اليوم، وبعد تقريب الخمسة أشهر متواصلة من التصوير، استطعت أخيرًا الخروج من أجواء "القدر" وتعبه، وأردت أن أشارككم رأيي، محبتي، وتجربتي في هذا العمل الذي كان رحلة استثنائية بكل تفاصيلها.

وشارك في بطولة المسلسل إضافة إلىقصي خولي وديمة قندلفت ورزان جمال كل من النجوم رندة كعدي وحسن عويتي ومارينال سركيس ومجدي مشموشي ورانيا سلوان وفارس ياغي ووسام برق، ووسام حنا وبيار داغر وميلاد يوسف وفيكتوريا عون ونورا رحال وغيرهم.

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