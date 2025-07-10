شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب تتصدر التريند بعد رقصها مع خطيبها على أنغام أغنية "بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم نور عمرو دياب، ابنة النجم عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص برفقة خطيبها على أنغام أغنية "بابا"، إحدى أغنيات ألبوم والدها.

ولقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور على منصات التواصل، حيث أثنى كثيرون على روحها العفوية وتقديرها لأعمال والدها الغنائية، كما أبدى البعض إعجابهم بالعلاقة المليئة بالحب والمرح بينها وبين خطيبها.

وتعد نور من الشخصيات التي تحظى بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا، حيث تشارك جمهورها من وقت لآخر تفاصيل من حياتها اليومية ومشاعرها العائلية، خاصة تجاه والدها "الهضبة" عمرو دياب.

يأتى ذلك بعد الجدل الكبير الذى أثارته نور عمرو دياب مؤخرا بعد ما شاركت في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"، بطولة والدتها شيرين رضا، وعندما تحدث إليها أحد الأشخاص عن إتقانها للغة العربية فهي في النهاية ابنة عمرو دياب، لترد عليه: "أنا بنت شيرين رضا"، مما أثار الكثير من الجدل حول حديثها بهذا الشكل عن والدها.