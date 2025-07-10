شكرا لقرائتكم خبر عن من الألم إلى الأمل.. الفنانة إجلال زكي تروي رحلتها مع الفقد والمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة القديرة إجلال زكي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، عقب تصريحات تليفزيونية مؤثرة، تحدثت خلالها عن فاجعة فقدان نجلها، التي تركت أثرًا بالغًا في حياتها النفسية والصحية.

وروت اجلال زكي تفاصيل ما حدث قائلة إن نجلها، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كان على وشك استلام عمله الرسمي بعد مشوار طويل من التفوق والنجاح، لكنه توفي بشكل مفاجئ.

وقالت: "ابني تعب فجأة وتم نقله إلى المستشفى، وهناك أعطوه حقنة لتنشيط الدورة الدموية، لكنها كانت خاطئة، فتسببت في صعود الدم إلى المخ، ما أدى إلى وفاته في الحال، كان يوم جمعة، وما كانش فيه دكاترة تخصص، والدكاترة اللي موجودين كانوا شباب، فحصل الخطأ الكبير ده".

ورغم الألم العميق، عبّرت إجلال زكي عن رضاها بقضاء الله، لكنها أكدت أن الحادثة أثرت عليها نفسيًا وجسديًا بشكل كبير، حتى أنها أُصيبت بشلل نصفي مؤقت نتيجة الحزن الشديد والانفعالات المتتالية.

كما كشفت عن تدهور حالتها الصحية لاحقًا، حيث تم تشخيصها بورم في المخ استدعى إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت لنحو 12 ساعة، وقالت بتأثر: "قبل العملية مضيت على إقرار وقلت: (ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)".