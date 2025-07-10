شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سامح عبد العزيز تميمة حظ نجوم جيله وموضع ثقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم الإعلان عن رحيل المخرج سامح عبد العزيز حتى أثار الخبر صدمة كبيرة لدى جمهوره وزملائه.

سامح عبد العزيز الذى رحل عن عالمنا فى سن صغيرة، كان بلا شك موضع ثقة نجوم جيله ممن اعترفوا له بموهبته الكبيرة واحتاجوه دائما فى أعمالهم الهامة.

سامح عبد العزيز الذى أخرج علامات فى السينما مثل كباريه والفرح والدشاش استطاع دائما أن يكون فى منطقة مختلفة، فجمع فى بلاتوه واحد نجوما كبارا مثلما حصل بفيلم كباريه والفرح فأظهر موهبته بتميز بدون أزمات فى الكواليس مثلما حصل فى أعمال أخرى.

ومؤخرا أعاد المخرج سامح عبد العزيز محمد سعد للواجهة من جديد بفيلم الدشاش الذي حقق نجاحا كبيرا لسعد كان بمثابة عودة له.

بدأ في التليفزيون كمخرج برامج في ماسبيرو

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عددا من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم المخرج سامح عبد العزيز مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.