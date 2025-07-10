شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جثمان سامح عبد العزيز من المستشفى وتخصيص خيمة للصحفيين بمقر الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

خرج، منذ قليل، جثمان المخرج سامح عبد العزيز من المستشفى تمهيدا لتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر، فيما قامت أسرة سامح عبد العزيز بتجهيز خيمة وكراسى مخصصة للصحفيين لحمايتهم من الشمس ولتسهيل عملية تغطية الجنازة.



تخصيص خيمة وكراسي لتسهيل عملية تغطية الصحفيين لجنازة سامح عبد العزيز



خيمة للصحفيين

تسهيل عملية تغطية الصحفيين لجنازة سامح عبد العزيز

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.