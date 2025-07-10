بعد ديو يا ليالي.. روبي تغني مع أحمد سعد في ألبومه الجديد

أحمد سعد يتعاون مع روبي ومروان موسى وعفروتو

تفاصيل ألبوم أحمد سعد 2025

أحمد سعد يتعرض لحادث سير

أحمد سعد يفاجئ الجمهور بتوديعه للتاتو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 04:22 مساءً - يُجدد الفنان، تعاونه مع، في أغنية جديدة ضمن ألبومه المرتقب "بيستهبل"، وذلك بعد نجاحهما الكبير في أغنية "يا ليالي"، التي سبق وطُرحت قبل نحو عامين، وحققت أكثر من 106 مليون مُشاهدة عبر "يوتيوب" فقط، إذ حظيت بردود فعل واسعة آنذاك، لذلك يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح أغنيتهما الجديدة.وتحمل اسم أغنية أحمد سعد وروبي الجديدة، "تاني"، ومن المُقرر إطلاقها قريبًا خلال وقتٍ لاحق من صيف 2025، عبر "يوتيوب"، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، ضمن ألبوم "بيستهبل"، حيث يُقدم أحمد سعد أكثر من دويتو في مشروع الغنائي الجديدة، إذ هناك أغنية أخرى ستجمعه بثنائي الراب مروان موسى وعفروتو، تحمل اسم "حبيبي ياه ياه".وطرح أحمد سعد، البوستر الرسمي لألبومه الجديد "بيستهبل"، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يضم 10 أغاني متنوعة، وهي: "بلونة"، و"اتحسدنا"، و"بطة"، و"مكسرات"، و"أخويا"، و"شفتني"، و"أتك أتك"، و"بيستهبل"، و"تاني"، و"حبيبي ياه ياه".يذكر أنّ أحمد سعد، تعرض لحادث سير قبل نحو 3 أسابيع، حيث تحدث عن تفاصيل الحادث عبر مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية وقال: "أنا عارف إن العين بتيجي للعربية بعد الشراء، كنت بجربها ومعايا أولادي بفرحهم، وطلعت من المعرض على الحادثة، ومقطورة نقل طيرتني"، وتابع حديثه قائلاً: "العربية كانت لسه من غير نمر ولا متأمن عليها، وحاسس إن ربنا بيختبرني بعد ما رجعت من الحج".في خطوةٍ مفاجئة لعدد كبير من متابعيه، بدأ الفنان أحمد سعد في تنفيذ قرار إزالة التاتو من جسده، وعبّر عن سعادته بهذا القرار وشاركه مع جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه داخل أحد المراكز الطبية أثناء الخضوع لجلسة إزالة التاتو بالليزر.

الخطوة لاقت تفاعلًا واسعاً من عدد من النجوم الذين رحبوا بهذا القرار، وعبروا عن دعمهم له في التعليقات، مشيدين بشجاعته وحرصه على التغيير الإيجابي في حياته الشخصية والمهنية.

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