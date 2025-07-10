شكرا لقرائتكم خبر عن 18 عاما على عدم تحقيق محمد هنيدى حلمه فى فيلم "عندليب الدقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس، 18 عاما على عرض فيلم "عندليب الدقى" للنجم محمد هنيدى حيث عرض لأول مرة في 10 يوليو 2007، وحقق الفيلم نجاحا وقت عرضه بسبب القضية التى ناقشها محمد هنيدى خلال الفيلم واحتوائه على العديد من الإفيهات مثل "ماما حلوة" التى قالها علاء مرسى لهنيدى، وأغنية "مين حبيب بابا" التى صدر فيها هنيدى معاناه الأب بشكل مختلف وكل عام فى عيد الأب يتم ترديد الأغنية.

والفيلم من بطولة محمد هنيدى، والفنان الكويتى داود حسين، عمرو عبد الجليل، وهبه نور، وحمادة بركات، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصيتين لتوأم أحدهما مصرى وهو فوزى والآخر خليجى، ويدعى فواز، ويسعى فواز لتحقيق حلمه للشهرة، حيث يتمنه أن يصبح مطربا مشهورا، وتحدث له العديد من المواقف الكوميدية والصعبة فى نفس الوقت، وخاصة حينما يسافر لزيارة شقيقه فواز فى إحدى دول الخليج.

وقدم محمد هنيدي، رمضان الماضى مسلسل شهادة معاملة أطفال شخصية المحامي عبد الستار الكف، وهي من الشخصيات الجديدة التي يقدمها هنيدي للدراما بعد سلسلة من الأعمال والشخصيات الناجحة التي جسدها على مدار تاريخه الفني، وخلال الأحداث يتعرض عبد الستار إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالما مغايرا تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

وشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.