شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حمدى أحمد: سامح عبد العزيز أجدع واحد وقف جنبى وصان عشرة أبويا والان مع تفاصيل الخبر

نعت ميريت حمدى أحمد ابنة الفنان الراحل حمدى أحمد، المخرج سامح عبد العزيز، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك "أنا مش عارفة إزاى أعزى فى اللى كان بيعزينى أجدع واحد فى الوسط اللى وقف جنبى بعد وفاة أبويا وكان أول واحد ساعد ابنى يدخل المجال، عمره ما تأخر عليا فى طلب ولا مكالمة صان العشرة مع أبويا وحبه لأبويا كان فى كل ذكرى هو أول واحد يفتكرنى.. الجميل الخلوق سامح عبد العزيز مع السلامة يا أطيب قلب روح لحبيبك وسيبنا نحزن عليك".



ميرت

بدأ في التليفزيون كمخرج برامج في ماسبيرو

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

قدم الفرح وكباريه وحلاوة روح في السينما

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله فى السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.