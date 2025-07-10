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شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز وروبى قصة وصفتها الأخيرة بـحب أطفال ومراهق جداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالخميس، 10 يوليو 2025 02:56 م
سامح عبد العزيز وروبى
روبى ظهرت في حلقة من برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وكانت وقتها على خلافات كبيرة مع زوجها سامح عبد العزيز، ولفت نظر إسعاد يونس ارتداء روبى دبلة الزواج في يدها رغم كل هذه الخلافات، لترد روبى قائلة: "إحنا عاملين زى العيال مع بعض، حبنا مراهق جداً، وبيننا محبة ولو هناك خلافات بيننا فهى نابعة من محبة".
وأضافت روبى خلال الحلقة: "إحنا حلوين الله أكبر ما شاء الله وأنا بحبه أوى، وفيه محبة بينا حتى لو في مشاكل فمصارين البطن بتتعارك واحنا حبنا فعلا حب أطفال شوية من قوته وطموحه انه عارفة العيال اما بيسيبوا بعض ويرجعو لبعض كل شوية".
وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، مريم الجندى، أحمد الرافعى، أحمد فهيم، محسن منصور، رشوان توفيق وضيف الشرف خالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.
يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح، تيتة رهيبة، حملة فريزر، الليلة الكبيرة، ابو شنب ومسلسلات رمضان كريم، خيانة عهد، زى الشمس، أرض النقاق وغيرها.
سامح عبد العزيز وروبى وابنتهما طيبة
سامج عبد العزيز وروبى
روبي وسامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز وروبى
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