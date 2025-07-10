شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز وروبى قصة وصفتها الأخيرة بـحب أطفال ومراهق جداً والان مع تفاصيل الخبر

المخرج الراحل سامح عبد العزيز تزوج من الفنانة روبي، وشغلت زيجتهما الوسط الفني، لاسيما أنهما أعلنا زواجهما بشكل مفاجئ، وكانت البداية في أغسطس من عام 2014 وتحديداً في حفل زفاف كوكي شقيقة روبى، حيث ظهر سامح في الحفل برفقة روبى مرتدية دبلة الزواج في يدها اليسرى، وسرعان ما انكشفت تفاصيل الزواج بعد أيام قليلة. قصة زواج سامح عبد العزيز وروبىأعلنت روبي أن زوجها هو المخرج سامح عبد العزيز، وأن الزواج تم قبل 6 أشهر، في شهر فبراير 2014، وذلك بعد قصة حب استمرت 5 سنوات بين الثنائي، ثم أعلن عبد العزيز هو الآخر عن الزواج، وأكد وقتها أن زواجه لم يتم بسبب خلافات مع زوجته الأولى داليا فرج، وقال إنه يعيش حياة مستقرة مع زوجته وأبنائه، ولكن بعد ذلك انفصل عن زوجته الأولى.



سامح عبد العزيز وروبى

زيجة سامح عبد العزيز وروبي لم تستغرق وقتاً طويلاً رغم قصة الحب بينهما، حيث نشبت الخلافات بينهما والتي وصلت إلى الانفصال ووقتها عاد الثنائي إلى بعضهما قبل طلاقهما رسمياً بعد ذلك، ولكن اللافت للانتباه في قصة سامح عبد العزيز وروبي أن الأخيرة تحدثت عن حبها لسامح في الوقت الذى كانت بينهما خلافات كبيرة معلنة أمام الجميع.

روبى: أنا وسامح عبد العزيز مثل الأطفال روبى ظهرت في حلقة من برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وكانت وقتها على خلافات كبيرة مع زوجها سامح عبد العزيز، ولفت نظر إسعاد يونس ارتداء روبى دبلة الزواج في يدها رغم كل هذه الخلافات، لترد روبى قائلة: "إحنا عاملين زى العيال مع بعض، حبنا مراهق جداً، وبيننا محبة ولو هناك خلافات بيننا فهى نابعة من محبة". وأضافت روبى خلال الحلقة: "إحنا حلوين الله أكبر ما شاء الله وأنا بحبه أوى، وفيه محبة بينا حتى لو في مشاكل فمصارين البطن بتتعارك واحنا حبنا فعلا حب أطفال شوية من قوته وطموحه انه عارفة العيال اما بيسيبوا بعض ويرجعو لبعض كل شوية". آخر أعمال سامح عبد العزيز وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، مريم الجندى، أحمد الرافعى، أحمد فهيم، محسن منصور، رشوان توفيق وضيف الشرف خالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي. يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح، تيتة رهيبة، حملة فريزر، الليلة الكبيرة، ابو شنب ومسلسلات رمضان كريم، خيانة عهد، زى الشمس، أرض النقاق وغيرها.



سامح عبد العزيز وروبى وابنتهما طيبة