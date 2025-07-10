شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى ناعية المخرج سامح عبد العزيز: ألف رحمة ونور لروحك الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، المخرج سامح عبد العزيز، الذى غيبه الموت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 48 عاما، بعد الأزمة الصحية الأخيرة التى أصابته واستدعت دخوله إلى المستشفى.

وأعربت علا الشافعي عن حزنها البالغ بفقد المخرج الكبير، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "الحقيقية من ساعة ما عرفت إنك مشيت يا سامح، وأنا ساكتة ومش عايزة اتكلم وأصلا مش عارفة أقول إيه، وعمالة أسأل نفسى هو أنا فعلا هتصل بيك ومش هترد تانى؟".

وتابعت: "سامح عبد العزيز كان أحلى وأصفى ضحكة فى معهد السينما، سامح قلبه وروحه طيبة، "آلو يا لولو أنت فين عدي عليا فى المونتاج"، مش هسمعها تانى هتوحشنى يا سامح، ألف رحمة ونور لروحك الطيبة وربنا يصبر كل حبايبك ويقوى البنات، مع السلامة يا سامح".



علا الشافعي

سامح عبد العزيز.. من مونتاج المعهد إلى نجومية الإخراج

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.