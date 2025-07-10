شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل يرثى سامى العدل فى ذكرى وفاته الـ10: نفتقدك فى كل حين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رثى المنتج محمد العدل شقيقه الفنان الراحل سامى العدل، الذى تحل اليوم الذكرى الـ10 لرحيله عن عالمنا، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "سامى العدل 10 سنوات على الرحيل، يقولون فى الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونحن نفتقدك فى كل حين فى الليالى الظلماء والمنيرة فى أوقات الحزن والفرح".

وتابع: "حين نفتقد الضحكة الصافية.. وحين تضغط علينا الحياة.. كنت دائما السند والضهر.. والصديق والأخ عند الحاجة، لا ننتظر ذكراك لنتذكرك فأنت معنا فى كل وقت، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".



محمد العدل

وسامى العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 المنصورة، درس التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عمل فى مسرح التليفزيون جسد أول دور له فى فيلم كلمة شرف، لكن كان يراوده دائما فكرة الإنتاج حتى قرر إنشاء شركة "العدل فيلم" فى منتصف الثمانينيات.

وكان فيلم "حقد امرأة" أول أفلامه الإنتاجية، لكن لم يتوقف حلمه عند ذلك والحلم الحقيقي كان تكوين إمبراطورية فنية تضمه هو وأخوته واستطاع تحقيق هذا الحلم أيضا وكونوا شركة "العدل جروب".

ومن أشهر أعماله في السينما: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات" أما المسلسلات: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

وكانت آخر وصاياه لصناع السينما فى مصر هى أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون ولابد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا.