شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز أبو البنات.. تزوج مرتين وأنجب حبيبة ودليلة وجميلة وطيبة والان مع تفاصيل الخبر

يعيش الوسط الفنى صدمة كبيرة بعد وفاة المخرج سامح عبد العزيز فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة الأسبوع الماضى، استدعت دخوله المستشفى واكتشف الأطباء إصابته بتلوث في الدم تسبب في تدهور حالته الصحية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة تاركاً الحزن يسيطر على أصدقائه وأسرته.

مشيرة فنية هامة وأعمال بارزة

قدم المخرج سامح عبد العزيز العديد من الأعمال الفنية الهامة الذى جعلته واحداً من المخرجين البارزين في الساحة الفنية، ومن أكثر المخرجين طلباً من قبل شركات الإنتاج، وعلى المستوى الشخصى اتسم بالطيبة والابتسامة التي لم تفارق وجهه حسبما وصفه أصدقاؤه والفنانون الذين تعاونوا معه في أعماله الفنية على مستوى السينما والدراما.



المخرج سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز بعيداً عن العمل، هو أب لأربعة بنات حيث تزوج مرتين الأولى من داليا فرج المذيعة بالتليفزيون المصري وهى شقيقة الفنان تامر فرج والمخرج وائل فرج، وأنجب منها 3 بنات هن حبيبة ودليلة وجميلة قبل أن ينفصلا بعد اكتشاف زواجه من الفنانة روبي سراً، حيث أعلن الثنائي زواجهما بشكل مفاجئ، في هذا الوقت طلبت زوجته الأولى داليا فرج الطلاق.

بنات المخرج سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز أنجب من روبى طفلة أيضاً أطلق عليها اسم طيبة، ليحصل على لقب أبو البنات، إلا أن الخلافات تمكنت من علاقته بروبي وانتهت بالانفصال بعد أن تقدّمت روبي بطلب خلع رسمي، في قصة شغلت الرأي العام لفترة، إلا أن الدعوى تم شطبها بعد تغيب الطرفين ووكيليهما عن حضور الجلسة، وبعدها بفترة قصيرة خرج كل من الفنانة روبي وزوجها السابق ليعلنا انفصالهما في هدوء.



سامح عبد العزيز وروبى

وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، مريم الجندى، أحمد الرافعى، أحمد فهيم، محسن منصور، رشوان توفيق وضيف الشرف خالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.

أبرز أعمال المخرج سامح عبد العزيز يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح، تيتة رهيبة، حملة فريزر، الليلة الكبيرة، ابو شنب ومسلسلات رمضان كريم، خيانة عهد، زى الشمس، أرض النقاق وغيرها.



سامح عبد العزيز وزوجته الأولى داليا فرج وبناته



سامح عبد العزيز وبناته من زوجته الاولى داليا فرج



سامح عبد العزيز وروبى وابنتهما طيبة



سامح عبد العزيز وابنته طيبة من روبي



سامح عبد العزيز وابنته طيبة من روبى