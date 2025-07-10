لقطات من العرض الخاص لأحمد وأحمد في الإمارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 02:59 مساءً - احتفل الفنان أحمد السقا مع صديقه الفنان أحمد فهمي بعرض فيلم "أحمد وأحمد" في دبي مع الجمهور الذي حرص على التواجد بشكل كبير والتقاط الصور التذكارية معهما.
جاء عرض دبي ضمن جولة عربية لفريق الفيلم خارج مصر، بدأت من الرياض يوم 7 يوليو الجاري ، حيث احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص الأول في العاصمة السعودية، قبل أن ينتقلوا إلى دبي ليلة أمس.
تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.
فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.
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أجواء مميزة للعرض الخاص في الإماراتظهر الثنائي على الريد كاربت وسط أجواء مليئة بالحماس، ذلك إلى حضور الإعلامي أنس بوخش ولاعب النادي الأهلي زيزو، وحرص السقا على أداء بعض حركات الأكشن على الريد كاربت وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد.
جاء عرض دبي ضمن جولة عربية لفريق الفيلم خارج مصر، بدأت من الرياض يوم 7 يوليو الجاري ، حيث احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص الأول في العاصمة السعودية، قبل أن ينتقلوا إلى دبي ليلة أمس.
قصة فيلم "أحمد وأحمد"تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.
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https://www.instagram.com/p/DL5YzVNtvct/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.
فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.
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