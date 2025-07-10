هل يدخل توم كروز تجربة الأبوّة من جديد؟ إقرأ التّفاصيل

أثارت الممثّلة آنا دي أرماس، البالغة من العمر سبعة ثلاثين عامًا، جدلًا واسعًا في هوليوود بتصريحها الأخير عن رغبتها في أن تصبح أمًّا قريبًا وهو طموح قد يُضفي حيويّة جديدة على علاقتها مع أسطورة السّينما توم كروز البالغ من العمر ثلاثة وستّين عامًا. هذه الرّغبة ليست جديدة على الممثّلة، إذ يُقال إنّها كانت عاملًا رئيسيًّا في انفصالها السّابق عن بن أفليك.

في مقابلة كاشفة مع مجلة F الإيطاليّة، لم تتردّد “آنا دي أرماس” في الحديث عن رغبتها في تكوين أسرة. قالت النّجمة: “نعم، أرغب في إنجاب أطفال وتكوين أسرة، في أقرب وقت إن أمكن”. ومع ذلك، وبنضج يتناقض مع رغبتها المباشرة، أضافت الممثّلة تحذيرًا مهمًّا: “لكنّ الأمر لا يعتمد عليّ وحدي. كما نعلم، الحبّ لا يُتوقع، فلا أحد يعلم متى سيأتي الحبّ الحقيقيّ. العلاقات لا يمكن التّحكّم بها: الحياة ليست فيلمًا”.

علّقت الممثّلة الشّهيرة أيضًا بأنّ لديها “غريزة قويّة لحماية الأطفال، لأنّهم كائنات بريئة لا حول لها ولا قوّة، تحتاج إلى البالغين لتشعر بالأمان”.

آنا دي أرماس مرتبطة حاليًّا بتوم كروز. ورغم أنّ الممثّلة تؤكّد أنّ التّحكم في العلاقة خارج عن سيطرتها، يمكن تفسير تعبيرها الصّريح عن رغبتها في أن تصبح أمًّا “قريبًا” على أنّه ضغط ضمنيّ في علاقتها العاطفيّة، نظرًا لعمر كلـيهما والإلحاح البيولوجيّ المعت في مثل عمر آنا. وقد سبق للممثّلة أن خاضت تجربة مماثلة في علاقتها مع بن أفليك الّذي انفصلت عنه وفقًا للتّقارير، تحديدًا بسبب رغبتها في إنجاب الأطفال.

إلى جانب حياتها العاطفيّة، تصف آنا دي أرماس نفسها بأنّها امرأة “عاطفيّة نقيّة وبريئة”، وغالبًا ما تُفاجئ من يعتبرونها شخصًا “لطيفًا وبريئًا”. وقالت: “في أعماقي، أنا نمرة حقيقيّة”. هذا الشّغف نفسه يدفعها لعيش كلّ لحظة على أكمل وجه، والسّعي وراء الأدرينالين في مسيرتها المهنيّة، بأداء أكبر عدد ممكن من مشاهد الأكشن الخاصّة بها، على خطى شريكها توم كروز.