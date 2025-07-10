نور عمرو دياب تروج لأغنية بابا بحركة لافتة وتثير الجدل مجددًا حول علاقتها بوالدها

أثارت نور عمرو دياب حيرة جمهور والدها حول علاقتها به، بعد أن وجهت له من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام" رسالة قصيرة عبرت بها عن حبها له، رغم تصريحها المثير للجدل في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر" الذي حضرته لدعم والدتها الفنانة شيرين رضا التي تشارك في الفيلم، عندما قال لها أحد المراسلين أنت بنت عمرو دياب لترد بسرعة: أنا بنت شيرين رضا، حيث تسبب ذلك التصريح في إثارة البلبلة بين الجمهور حول علاقتها بوالدها وما إذا كانت علاقة مضطربة من عدمه.

شاركت إبنة "الهضبة" متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أغنية والدها "بابا" من ألبومه الجديد الذي أطلقه قبل أيام، وحرصت الشابة بهذه الطريقة على دعم واادها والترويج لأغنيته الجديدة لطريقة غنية مبهرة.

واكتفت نور بالتعليق على المقطع بكلمة وحدة فقط وهي "بابا"، الأمر الذي أثار حيرة متابعيها وجمهور والدها حول طبيعة علاقتهما وهل كان هناك قلق واضطراب فيها واستطاع عمرو أن يحتوي الأزمة أم أن الأمر لم يعد أن يكون مزحة منها في العرض الخاص لفيلم والدتها.

كانت نور عمرو دياب، قد احتفلت بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا، ونشرت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" صورة في طفولتها معها، وعلّقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة، المذهلة، الرائعة.. شكرًا لكِ على كونك أكبر داعم لي، حليفي الأعظم، وصديقتي المفضلة الى الأبد.. حبك هو نوع من السحر الذي يجعل الحياة أفضل بكثير.. اليوم نحتفل بكِ وبتلك الابتسامة الجميلة التي تضيء كل غرفة.. لو عرف الناس فقط كم هو قلبك كبير، لأحبوكِ بنفس الطريقة التي أحبكِ بها".

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