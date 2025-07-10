شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة خالد الصاوى تروى موقفا إنسانيا يوم زفافها بطله سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

نعت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي صديقها المخرج الراحل سامح عبد العزيز، والذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك، حيث كتبت "يوم كتب كتابي في جامع الرفاعي وصلت المسجد ولقيت حد بيفتحلي باب العربية عشان أنزل واستقبلني استقبال الأبطال كان سامح عبد العزيز أول حد أشوفه واتعرف عليه من أصحاب خالد كانت لحظة عمري ما نسيتها ضحكته وفرحته واحتفاله بينا وبيا مش عارفة أستوعب ولا عارفة أتخيل وفاته بس لا نقول إلا ما يرضي الله في الجنة ونعيمها يا أبو البنات إنا لله وإنا إليه راجعون".

خالد الصاوى: شريك نجاح وصديق عمر

فيما نعى الفنان خالد الصاوى صديق عمره الراحل سامح عبد العزيز، الذى رحل صباح اليوم الخميس، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "بقلوب يعتصرها الألم ينعى الفنان خالد الصاوى صديق عمره ورفيق دربه وزميل دراسته بمعهد السنيما وشريك نجاحاته المخرج الكبير العزيز الغالى سامح عبد العزيز لا يوجد من الكلام ما قد يصف سنوات العمر والنجاحات والعشرة الطيبة والأيام التى تشاركاها سامح عبد العزيز كان روحا مرحة وشغوفا دائما بعمله وفنه نعزى أنفسنا أولا ونعزى أسرته ومحبيه وجمهوره ونسأل الله العلى القدير أن يجعل لحظات مرضه الأخيرة فى ميزان حسناته وأن بغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة".

بدأ فى التليفزيون كمخرج برامج في ماسبيرو

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عددا من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.