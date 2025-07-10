شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. نجل سامى العدل يكشف طقوس والده اليومية وسر لقب "الخال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان الكبير سامى العدل، أحد أبرز نجوم الفن المصرى، الذى ترك بصمة مميزة فى الدراما والسينما من خلال أدواره المتنوعة، خاصة أدوار الشر والشخصيات الاجتماعية المؤثرة.

في هذه المناسبة، تحدث المخرج خالد العدل، نجل الراحل، لـ"الخليج 365" عن بعض الجوانب الإنسانية والخاصة في حياة والده، مشيرًا إلى طقوسه اليومية وعلاقته المميزة بزملائه في الوسط الفني.

وقال خالد إن من أبرز طقوس والده اليومية كانت حرصه الشديد على تناول الغداء مع الأسرة في المنزل بين الساعة الخامسة والسابعة مساءً، مضيفًا: "كان يعتبر هذا الوقت مقدسًا مهما كانت ظروف عمله، وكان يجمعنا في غرفته ويتحدث معنا عن يومنا وتفاصيل حياتنا".

وأوضح أن الفنانين كانوا يطلقون على والده لقب "الخال" داخل الوسط الفني، نظرًا لحكمته ودوره في حل العديد من الخلافات والمشكلات التي كانت تنشأ بينهم.

واختتم خالد حديثه قائلًا: "الله يرحم سامي العدل، ساب علامة كبيرة في قلوب كل اللي عرفوه، مش ابنه بس، والبركة دايمًا في أعمامي اللي وقفوا جنبي، ومش ممكن أنسى ده أبدًا".