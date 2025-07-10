شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج سامح عبد العزيز يوم الأحد بمسجد الشرطة في التجمع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت نقابة المهن السينمائية عن موعد عزاء المخرج سامح عبد العزيز، حيث تستقبل أسرة الراحل ونقابة السينمائيين واجب العزاء في الراحل يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس قاعة الروضة والكوثر.

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

أبرز أفلام سامح عبد العزيز في السينما المصرية

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.