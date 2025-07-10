شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى ناعيا سامح عبد العزيز: طيبة القلب وخفة الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم أحمد السعدني المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، واستدعت بقائه داخل المستشفى لأيام.

ونشر أحمد السعدنى صورة للراحل سامح عبد العزيز عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، طيبة القلب وخفة الدم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون".



أحمد السعدني

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل سامح عبد العزيز اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يدفن في مقابر الأسرة بالسويس.

وكان المخرج الراحل سامح عبد العزيز أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.

وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.

يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح.