شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: سامح عبد العزيز كان روحا مرحة وشغوفا دائما بعمله وفنه والان مع تفاصيل الخبر

نعى الفنان خالد الصاوى صديق عمره الراحل سامح عبد العزيز، الذى رحل صباح اليوم الخميس، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "بقلوب يعتصرها الألم ينعى الفنان خالد الصاوى صديق عمره ورفيق دربه وزميل دراسته بمعهد السنيما وشريك نجاحاته المخرج الكبير العزيز الغالى سامح عبد العزيز لا يوجد من الكلام ما قد يوصف سنوات العمر والنجاحات والعشرة الطيبة والأيام التى تشاركاها سامح عبد العزيز كان روحا مرحة وشغوفا دائما بعمله وفنه نعزى أنفسنا أولا ونعزى أسرته ومحبيه وجمهوره ونسأل الله العلى القدير أن يجعل لحظات مرضه الأخيرة فى ميزان حسناته وأن بغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة".

رحل عن عالمنا بعد أزمة صحية مفاجئة ألمت به، واستدعت بقائه داخل أحد المستشفيات على مدار الأيام الماضية، ومن المقرر تشييع جثمان الراحل بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يدفن فى مقابر الأسرة بالسويس.

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.