شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يلحق بصديقه فى ذكرى وفاته.. صداقة وذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، واستدعت دخوله إلى المستشفى.

وجمعت علاقة صداقة وطيدة بين المخرج سامح عبد العزيز والنجم الراحل سامى العدل، ومن مفارقات القدر أن سامح عبد العزيز يرحل فى ذكرى وفاة صديقه بعد 10 سنوات، حيث قدما معا عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات بين السرايات وفيفا أطاطا وكانا أكثر من أصدقاء وبينهما ذكريات كثيره مواقف إنسانية وتأثر سامح كثيرا بعد وفاة صديقه سامى حتى لحق به.

وكان المخرج الراحل سامح عبد العزيز أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.

وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.

يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح.