وفاة المطرب الشعبي محمد عواد.. آخر ظهور له منذ أيام قليلة في عزاء أحمد عامر

رحيل محمد عواد

آخر ظهور لمحمد عواد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 01:25 مساءً - أعلن المطرب محمود الليثي، وفاة المطرب الشعبي محمد عواد صباح اليوم الخميس 10 يوليو، وذلك بشكل مفاجئ وصادم لجمهوره وزملائه في الوسط الفني بمصر.كتب محمود الليثي خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قائلا "إنا لله وانا اليه راجعون الأخ والزميل محمد عواد فى ذمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب فضلا وليس امراً نسألكم الدعاء"، وتفاعل عدد كبير من محبي الراحل مع خبر وفاته وقاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.كشفت مصادر مقربة من محمد عواد أن رحيله جاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ناجمة عن ضعف في عضلة القلب، وهو السبب ذاته الذي أودى بحياة المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر مؤخرًا.ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم الخميس من المسجد الكبير بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وسيتم دفن الجثمان في مقابر العائلة.يشار إلى أن آخر ظهور لمحمد عواد كان خلال الأيام الماضية في عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر، وظهر وهو في حالة صحية جيدة دون أن يعاني من أي مشاكل صحية أو يبدو عليه علامات المرض.الجدير بالذكر أن محمد عواد بدأ مشواره الغنائي من قلب الأفراح الشعبية، وتمكن بصوته القوي وتلقائيته من كسب حب جمهور المناطق الشعبية في القاهرة والمحافظات، وحقق شهرة محلية واسعة، رغم قلة ظهوره الإعلامي أو ظهوره على القنوات الرسمية.قد يعجبك صدمة نجوم الغناء بعد وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

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